New York: scambi in positivo per Walt Disney
(Teleborsa) - Bene il creatore di Mickey Mouse, con un rialzo del 2,52%.
L'analisi del titolo eseguita su base settimanale mette in evidenza la trendline rialzista di Walt Disney più pronunciata rispetto all'andamento del Dow Jones. Ciò esprime la maggiore appetibilità verso il titolo da parte del mercato.
Le implicazioni di breve periodo del colosso dell'intrattenimento sottolineano l'evoluzione della fase positiva al test dell'area di resistenza 127,6 USD. Possibile una discesa fino al bottom 122,3. Ci si attende un rafforzamento della curva al test di nuovi target 132,9.
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(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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