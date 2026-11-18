New York: scambi in positivo per Walt Disney
(Teleborsa) - Balza in avanti il creatore di Mickey Mouse, che amplia la performance positiva odierna, con un incremento del 2,66%.
A livello comparativo su base settimanale, il trend di Walt Disney evidenzia un andamento più marcato rispetto alla trendline del Dow Jones. Ciò dimostra la maggiore propensione all'acquisto da parte degli investitori verso il colosso dell'intrattenimento rispetto all'indice.
Il panorama di medio periodo conferma la tendenza rialzista di Walt Disney. Tuttavia, l'esame della curva a breve, evidenzia un rallentamento della fase positiva al test della resistenza 121,4 USD, con il supporto più immediato individuato in area 117,7. All'orizzonte è prevista un'evoluzione negativa nel breve termine verso il bottom identificato a quota 115,3.
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(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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