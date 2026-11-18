New York: scambi in positivo per Walt Disney

(Teleborsa) - Balza in avanti il creatore di Mickey Mouse , che amplia la performance positiva odierna, con un incremento del 2,66%.



A livello comparativo su base settimanale, il trend di Walt Disney evidenzia un andamento più marcato rispetto alla trendline del Dow Jones . Ciò dimostra la maggiore propensione all'acquisto da parte degli investitori verso il colosso dell'intrattenimento rispetto all'indice.





Il panorama di medio periodo conferma la tendenza rialzista di Walt Disney . Tuttavia, l'esame della curva a breve, evidenzia un rallentamento della fase positiva al test della resistenza 121,4 USD, con il supporto più immediato individuato in area 117,7. All'orizzonte è prevista un'evoluzione negativa nel breve termine verso il bottom identificato a quota 115,3.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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