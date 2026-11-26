Nvidia sotto CreditWatch Negative per S&P Global

Possibile downgrade di un notch, pesano i rischi sulla gestione e sulla governance

(Teleborsa) - S&P Global Ratings sta valutando la possibilità di declassare di un notch il rating "AA" di Nvidia , ponendo la società in "CreditWatch negative" in considerazione delle preoccupazioni sulla gestione e sulla governance a seguito delle dimissioni e del successivo rientro dell'amministratore delegato Jensen Huang.



In particolare, l'agenzia spiega che "le notizie riguardanti l'amministratore delegato e i dubbi su potenziali violazioni delle norme sul controllo delle esportazioni hanno messo in luce vulnerabilità nella gestione e nella governance di Nvidia, in particolare per quanto riguarda la struttura, la composizione e l'efficacia del consiglio di amministrazione".



S&P ritiene che la "lunga permanenza in carica di alcuni membri del consiglio possa averne compromesso l'indipendenza. Inoltre, le pratiche di governance aziendale potrebbero non essere state al passo con la rapida crescita di Nvidia".



L'inserimento di Nvidia nella CreditWatch riflette "la continua evoluzione della situazione e la possibilità di declassare Nvidia nei prossimi 90 giorni qualora, a seguito di ulteriori verifiche, si riscontrassero carenze nella gestione e nella governance". L'agenzia limiterebbe il downgrade a solo notch, a meno di indagini o altre rivelazioni che potrebbero compromettere la reputazione o le prospettive commerciali future del colosso tech.





Condividi

```