Piazza Affari: andamento sostenuto per Sesa
(Teleborsa) - Avanza la società che offre servizi informatici e digitali per il segmento business, che guadagna bene, con una variazione del 2,51%.
Comparando l'andamento del titolo con il FTSE Italia Mid Cap, su base settimanale, si nota che Sesa mantiene forza relativa positiva in confronto con l'indice, dimostrando un maggior apprezzamento da parte degli investitori rispetto all'indice stesso (performance settimanale +0,39%, rispetto a -1,58% dell'indice delle società a media capitalizzazione).
Il quadro tecnico di Sesa segnala un ampliamento della linea di tendenza negativa con discesa al supporto visto a 89,33 Euro, mentre al rialzo individua l'area di resistenza a 90,58. Le previsioni sono di un possibile ulteriore ripiegamento con obiettivo fissato a 88,67.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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