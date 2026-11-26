Piazza Affari: andamento sostenuto per Sesa

(Teleborsa) - Avanza la società che offre servizi informatici e digitali per il segmento business , che guadagna bene, con una variazione del 2,51%.



Comparando l'andamento del titolo con il FTSE Italia Mid Cap , su base settimanale, si nota che Sesa mantiene forza relativa positiva in confronto con l'indice, dimostrando un maggior apprezzamento da parte degli investitori rispetto all'indice stesso (performance settimanale +0,39%, rispetto a -1,58% dell' indice delle società a media capitalizzazione ).





Il quadro tecnico di Sesa segnala un ampliamento della linea di tendenza negativa con discesa al supporto visto a 89,33 Euro, mentre al rialzo individua l'area di resistenza a 90,58. Le previsioni sono di un possibile ulteriore ripiegamento con obiettivo fissato a 88,67.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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