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Piazza Affari: giornata depressa per Sesa

Migliori e peggiori, In breve
Piazza Affari: giornata depressa per Sesa
Ribasso composto e controllato per la società che offre servizi informatici e digitali per il segmento business, che presenta una flessione del 2,29% sui valori precedenti.
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