Piazza Affari: balza in avanti Maire

(Teleborsa) - Punta con decisione al rialzo la performance del gruppo operante nel Licensing, Servizi di Engineering, Procurement & Construction , con una variazione percentuale del 2,63%.



Lo scenario tecnico visto ad una settimana del titolo rispetto all'indice FTSE Italia Mid Cap , evidenzia un rallentamento del trend di Maire rispetto all' indice delle società a media capitalizzazione , e ciò rende il titolo potenziale obiettivo di vendita da parte degli investitori.





Quadro tecnico in evidente deterioramento con supporti a controllo stimati in area 13,2 Euro. Al rialzo, invece, un livello polarizzante maggiori flussi in uscita è visto a quota 13,37. Il peggioramento dell' azienda attiva nell'impiantistica del settore energetico e delle infrastrutture è evidenziato dall'incrocio al ribasso della media mobile a 5 giorni con la media mobile a 34 giorni. A brevissimo sono concrete le possibilità di nuove discese per target a 13,13.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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