Piazza Affari: risultato positivo per Maire

(Teleborsa) - Seduta vivace oggi per il gruppo operante nel Licensing, Servizi di Engineering, Procurement & Construction , protagonista di un allungo verso l'alto, con un progresso del 2,47%.



A livello comparativo su base settimanale, il trend di Maire evidenzia un andamento più marcato rispetto alla trendline del FTSE Italia Mid Cap . Ciò dimostra la maggiore propensione all'acquisto da parte degli investitori verso l' azienda attiva nell'impiantistica del settore energetico e delle infrastrutture rispetto all'indice.





Tecnicamente, Maire è in una fase di rafforzamento con area di resistenza vista a 14,22 Euro, mentre il supporto più immediato si intravede a 13,97. A livello operativo si prevede un proseguimento della seduta all'insegna del toro con resistenza vista a quota 14,47.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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