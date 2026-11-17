Piazza Affari: risultato positivo per Maire
(Teleborsa) - Seduta vivace oggi per il gruppo operante nel Licensing, Servizi di Engineering, Procurement & Construction, protagonista di un allungo verso l'alto, con un progresso del 2,47%.
A livello comparativo su base settimanale, il trend di Maire evidenzia un andamento più marcato rispetto alla trendline del FTSE Italia Mid Cap. Ciò dimostra la maggiore propensione all'acquisto da parte degli investitori verso l'azienda attiva nell'impiantistica del settore energetico e delle infrastrutture rispetto all'indice.
Tecnicamente, Maire è in una fase di rafforzamento con area di resistenza vista a 14,22 Euro, mentre il supporto più immediato si intravede a 13,97. A livello operativo si prevede un proseguimento della seduta all'insegna del toro con resistenza vista a quota 14,47.
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(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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