Piazza Affari: balza in avanti Telecom Italia

(Teleborsa) - Balza in avanti la compagnia telefonica , che amplia la performance positiva odierna, con un incremento del 2,42%.



La trendline del titolo su base settimanale si muove parallelamente a quella del FTSE MIB , ad evidenza del fatto che il movimento di Telecom subisce la pressione del mercato a cui fa riferimento, piuttosto che di eventi legati al titolo stesso.





Quadro tecnico in evidente deterioramento con supporti a controllo stimati in area 5,299 Euro. Al rialzo, invece, un livello polarizzante maggiori flussi in uscita è visto a quota 5,415. Il peggioramento dell' azienda telefonica è evidenziato dall'incrocio al ribasso della media mobile a 5 giorni con la media mobile a 34 giorni. A brevissimo sono concrete le possibilità di nuove discese per target a 5,232.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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