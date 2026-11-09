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Piazza Affari: balza in avanti Banca Mediolanum

Migliori e peggiori, In breve
Piazza Affari: balza in avanti Banca Mediolanum
Balza in avanti la società che opera nel settore bancario e assicurativo, che amplia la performance positiva odierna, con un incremento del 3,25%.
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