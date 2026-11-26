Piazza Affari: preme sull'acceleratore STMicroelectronics
(Teleborsa) - Grande giornata per l'azienda italo-francese di semiconduttori, che sta mettendo a segno un rialzo del 4,68%.
Lo scenario tecnico visto ad una settimana del titolo rispetto all'indice FTSE MIB, evidenzia un rallentamento del trend di STMicroelectronics rispetto al principale indice della Borsa di Milano, e ciò rende il titolo potenziale obiettivo di vendita da parte degli investitori.
Nuove evidenze tecniche classificano un peggioramento della situazione per il produttore di chip, con potenziali discese fino all'area di supporto più immediata vista a quota 35,55 Euro. Improvvisi rafforzamenti scardinerebbero invece lo scenario suesposto con un innesco rialzista e target sulla resistenza più immediata individuata a 36,1. Le attese per la sessione successiva sono per una continuazione del ribasso fino all'importante supporto posizionato a quota 35,3.
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(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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