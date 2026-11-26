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Piazza Affari: STMicroelectronics, quotazioni alle stelle
Migliori e peggiori
,
In breve
26 novembre 2026 - 09.35
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Seduta decisamente positiva per l'
azienda italo-francese di semiconduttori
, che tratta in rialzo del 4,68%.
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