(Teleborsa) - Prevalgono gli acquisti nella Borsa di Milano
, al pari delle principali Borse Europee. A Piazza Affari guida Stellantis
sostenuta dalla notizia di restrizioni alle importazioni di veicoli ibridi dalla Cina imposte dall'Ue a partire da dicembre. Nel settore bancario da segnalare che Unicredit
ha proposto l'Ad Orcel
alla presidenza del Consiglio di Sorveglianza di Commerzbank.
Sul fronte macro
, la BCE ha segnalato che a ottobre nell'Eurozona
la crescita dei prestiti al settore privato
, in particolare i prestiti alle famiglie, si è mantenuta al 3,1% (+3,2% la stima), mentre la crescita dei prestiti alle imprese non finanziarie ha accelerato a +4,5% dal 4,3% (rivisto da +4,2%). Nello stesso mese in Francia
i prezzi alla produzione
nell'industria hanno registrato un leggero rallentamento (+1,5% dopo il +1,8% di settembre), su base annua il dato ha registrato un'accelerazione (+9,6% a ottobre dopo il +8,3% di settembre). In Germania
, invece, per il mese di dicembre la fiducia dei consumatori
è attesa in miglioramento, seppur meno delle attese: l'indice GFK, in base al sondaggio condotto questo mese, evidenzia un valore pari a -30,2 punti, rispetto al -30,9 rivisto del mese precedente, mentre gli analisti stimavano un recupero fino a -29,9 punti.Cambi, commodity, tassi
L'Euro / dollaro USA
mantiene la posizione sostanzialmente stabile su 1,097. Sessione debole per l'oro
, che scambia con un calo dello 0,69%. Seduta positiva per il petrolio (Light Sweet Crude Oil), che mostra un guadagno dello 0,90%.
Scende lo spread
, attestandosi a +108 punti base, con un calo di 4 punti base, mentre il BTP decennale riporta un rendimento del 4,33%.I listini europei Tra i listini europei
in evidenza Francoforte
, che mostra un forte incremento dell'1,91%, svetta Londra
che segna un importante progresso dell'1,63%, e vola Parigi
, con una marcata risalita dell'1,84%.
Sessione euforica per Piazza Affari, con il FTSE MIB
che mostra un balzo del 2,22%; sulla stessa linea, giornata brillante per il FTSE Italia All-Share
, che avanza a 50.935 punti.
Balza in alto il FTSE Italia Mid Cap
(+1,69%); con analoga direzione, su di giri il FTSE Italia Star
(+1,78%).I migliori e peggiori titoli di Piazza Affari In cima alla classifica dei titoli più importanti
di Milano, troviamo Stellantis
(+5,29%), Prysmian
(+5,26%), STMicroelectronics
(+5,12%) e Technoprobe
(+4,02%). In cima alla classifica dei titoli a media capitalizzazione
di Milano, Technogym
(+4,39%), Danieli
(+4,12%), Webuild
(+4,11%) e Sanlorenzo
(+4,02%).
I più forti ribassi, invece, si verificano su Juventus
, che continua la seduta con -4,00%.
Vendite su BFF Bank
, che registra un ribasso del 2,02%.
Seduta negativa per NewPrinces
, che mostra una perdita dell'1,54%.
Giornata fiacca per DiaSorin
, che segna un calo dello 0,76%.