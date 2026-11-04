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Piazza Affari: Unicredit, quotazioni alle stelle

Migliori e peggiori, In breve
Piazza Affari: Unicredit, quotazioni alle stelle
Seduta decisamente positiva per l'istituto di credito, che tratta in rialzo del 5,10%.
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