(Teleborsa) - Chiusura del 25 novembre
Frazionale rialzo per il metallo bianco-argenteo, che mette a segno un modesto profit a +0,57%.
Lo status tecnico del platino mostra segnali di peggioramento con area di supporto fissata a 1.265,3, mentre al rialzo l'area di resistenza è individuata a 1.318,4. Per la prossima seduta potremmo assistere ad un nuovo spunto ribassista con target stimato verosimilmente a 1.245,1.
Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)