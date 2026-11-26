Sicily by Car, finanziamento a medio-lungo termine per 65 milioni di euro da MPS

(Teleborsa) - Sicily by Car , società quotata su Euronext Growth Milan tra i principali operatori nel settore dell'autonoleggio leisure a breve e medio termine in Italia, ha sottoscritto un contratto di finanziamento a medio-lungo termine per un importo complessivo di 65 milioni di euro con Banca Monte dei Paschi di Siena .



Il finanziamento è suddiviso in due differenti linee di credito: una linea di credito con scadenza a 48 mesi dalla data di sottoscrizione del finanziamento e 12 mesi di preammortamento, avente un importo di 40 milioni ed utilizzabile in più tranches, idonea, tra l'altro, a finanziare l'acquisto di veicoli di proprietà del gruppo facente capo alla società e al ripristino della liquidità relativamente a spese già effettuate; una linea di credito di tipo revolving "RCF - Buy Back" fino a 25 milioni, con scadenza a 42 mesi dalla sottoscrizione del finanziamento e un periodo di disponibilità di 36 mesi, indirizzata al finanziamento dell'acquisto di veicoli con formula buy-back.



"Il finanziamento da parte di Banca Monte dei Paschi di Siena offre a Sicily by Car significative risorse per proseguire il proprio percorso di espansione in Italia ed in Europa, con particolare riguardo alle nuove aperture della penisola iberica previste per il 2027", ha detto il presidente Tommaso Dragotto.

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