Stellantis brilla a Piazza Affari su restrizioni import auto ibride dalla Cina

(Teleborsa) - Forte rialzo per Stellantis , che mostra una salita tonica del 5,51% sui valori precedenti, portandosi a Piazza Affari.



A sostenere il titolo del gruppo automobilistico potrebbero essere le restrizioni alle importazioni di veicoli ibridi dalla Cina imposte dall'Ue. Una mossa che potrebbe ridurre temporaneamente la concorrenza e aumentare le vendite.



L’Unione Europea, infatti, dal 1° dicembre imporrà delle limitazioni alle importazioni di auto ibride da diversi Paesi, specialmente dalla Cina. Le restrizioni dureranno un massimo di 200 giorni, quindi fino al 18 giugno del 2027. Rientreranno tutte le auto mild hybrid, le ibride ricaricabili (PHEV) e le full hybrid. Non sarà possibile importare auto ibride oltre al numero prestabilito per ciascun Paese. Il calcolo per gli esportatori è avvenuto, aumentando di circa il 15% la quantità di veicoli che hanno commercializzato nel territorio europeo nel 2025, e poi rapportandolo alla durata delle limitazioni. Numeri alla mano, nei 200 giorni di vigenza delle limitazioni la Cina potrà venderne nell’Unione circa 191mila veicoli. Con numeri diversi, sono state stabilite restrizioni per le auto ibride provenienti anche da paesi come Giappone, Regno Unito, Turchia, Corea del Sud, Stati Uniti, Messico, Marocco e Serbia. In Europa il numero di auto ibride è cresciuto significativamente degli ultimi anni, con una quota di mercato che nei primi 10 mesi del 2026 ha sfiorato 36%.



A livello comparativo su base settimanale, il trend della casa automobilistica italo-francese-statunitense evidenzia un andamento più marcato rispetto alla trendline del FTSE MIB . Ciò dimostra la maggiore propensione all'acquisto da parte degli investitori verso Stellantis rispetto all'indice.



Lo scenario di medio periodo è sempre connotato negativamente, mentre la struttura di breve periodo mostra qualche miglioramento, per la tenuta dell'area di supporto individuata a quota 3,356 Euro. Il movimento positivo di breve è indicativo di una potenziale inversione del trend ribassista, con possibili tentativi di aggressione dei prezzi verso l'importante area di resistenza stimata a quota 3,465. E' concreta quindi la possibilità di una continuazione della fase rialzista verso quota 3,574.

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