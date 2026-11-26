Zegna apre nuovo centro d'eccellenza produttiva per calzature e pelletteria vicino Parma

(Teleborsa) - Ermenegildo Zegna , gruppo italiano quotato a Wall Street e attivo nel settore dell'abbigliamento di lusso maschile, ha aperto a Sala Baganza (Parma) il nuovo centro d'eccellenza produttiva dedicato alle calzature e alla pelletteria di lusso.



Annunciato nel febbraio 2024 il polo - che avvia le proprie attività secondo le tempistiche previste ed è destinato alla produzione per tutti i brand del Gruppo - conferma l'impegno del Gruppo a rafforzare la propria filiera integrata, continuando ad investire in Italia.



"Da oltre un secolo crediamo che per creare qualcosa destinato a durare si debba partire dalle persone, dalle loro mani, dal loro sapere e dalla loro passione, e che tale obiettivo si debba raggiungere in armonia con le comunità e la natura. L'arte del saper fare è l'essenza del nostro Gruppo - ha dichiarato il presidente esecutivo Gildo Zegna - Il nuovo centro d'eccellenza per le calzature e la pelletteria di Parma segna un ulteriore passo in questo percorso: un investimento nella nostra filiera unica, nell'Italia e nella sua straordinaria cultura manifatturiera, e nelle nuove generazioni che sapranno custodire e far evolvere queste competenze".



Il polo di Sala Baganza raggiungerà progressivamente la piena operatività nel corso dei prossimi mesi, arrivando a impiegare oltre 300 persone. In occasione dell'avvio delle attività, il sito ha ospitato il CdA e il top management del Gruppo. L'inaugurazione ufficiale della struttura è prevista nel primo semestre del 2027.

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