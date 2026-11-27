(Teleborsa) - Wall Street
- che all'indomani del Giorno del Ringraziamento ha terminato le contrattazioni in anticipo (19:00 ore italiane) - ha chiuso una settimana caotica con un rialzo dei titoli azionari,
trainato da una ripresa nel settore dell'intelligenza artificiale
; ciò ha ridotto la domanda di titoli del Tesoro e di valute rifugio. Il rinnovato slancio dell'IA ha spinto il Nasdaq 100 in rialzo del 2,6%, dopo che l'indice era arrivato a un passo dal bear market. Per l'S&P 500 si è trattato della migliore settimana dall'aprile 2025.
Gli operatori si interrogano se la fase più acuta delle vendite legate all'IA sia ormai alle spalle, dopo settimane di incertezza sull'effettiva redditività degli investimenti nel settore. Restano ancora aperte questioni cruciali riguardanti l'aumento dei costi di finanziamento, la regolamentazione e i rischi intrinseci di questa tecnologia.
Le azioni di Anthropic
hanno chiuso la prima settimana di quotazione al Nasdaq, dopo un debutto da record, superando il prezzo IPO di 83 dollari; il titolo ha concluso la seduta di venerdì con un progresso dell'11% a 92,46 dollari.
Dal fronte aziendale, secondo quanto riferito da Bloomberg due aziende cinesi hanno installato i potenti semiconduttori "Blackwell"
di Nvidia
in un data center a Shanghai
, collegato ad Alice Huang, figura centrale in una controversia che coinvolge il produttore di chip statunitense. Altria Group
sta valutando un'offerta per il produttore britannico di sigarette Imperial Brands – che vanta una capitalizzazione di mercato di circa 34 miliardi di dollari – potenzialmente in collaborazione con Japan Tobacco. Si tratterebbe, con ogni probabilità, della più grande acquisizione nel settore dell'ultimo decennio.
Il Dow Jones
ha registrato un aumento dell'1,18%, a 50.775 punti, continuando la scia rialzista evidenziata da quattro guadagni consecutivi, innescata lunedì scorso; sulla stessa linea, si muove con il vento in poppa l'S&P-500
, che arriva a 7.297 punti. In netto miglioramento il Nasdaq 100
(+2,61%); sulla stessa tendenza, balza in alto l'S&P 100
(+1,65%).
Risultato positivo nel paniere S&P 500 per i settori beni di consumo secondari
(+2,72%), informatica
(+2,23%) e materiali
(+2,06%). Tra le migliori Blue Chip
del Dow Jones, Amazon
(+3,96%), Caterpillar
(+3,54%), Cisco Systems
(+3,01%) e JP Morgan
(+2,06%).
Al top
tra i colossi tecnologici di Wall Street
, si posizionano SanDisk
(+15,94%), Astera Labs
(+8,73%), Micron Technology
(+8,63%) e Rocket Lab USA
(+8,30%).
Le peggiori performance, invece, si registrano su Vertex Pharmaceuticals
, che ottiene -5,26%.
Giornata fiacca per Alnylam Pharmaceuticals
, che segna un calo dell'1,20%.
Piccola perdita per Keurig Dr Pepper
, che scambia con un -0,49%.
Tentenna O'Reilly Automotive
, che cede lo 0,44%.