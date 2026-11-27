A2A si aggiudica 7 lotti nella gara Consip per l'energia elettrica alla PA

(Teleborsa) - A2A , attraverso la controllata A2A Energia, si è aggiudicata 7 lotti nella gara Consip (edizione ID 2994) per la fornitura di energia elettrica agli enti pubblici. L'assegnazione riguarda un volume potenziale complessivo di 5 TWh all'anno, di cui fino al 75% prodotto da fonti rinnovabili.



I lotti assegnati sono il lotto 1 (Piemonte e Valle d'Aosta), il lotto 2 (province di Milano e Lodi), il lotto 3 (Lombardia escluse le province di Milano e Lodi), il lotto 7 (Liguria e Sardegna) e il lotto 9 (Umbria e Marche). A questi si aggiungono due lotti speciali: il lotto 17, a copertura nazionale e riservato alle amministrazioni con numerosi punti di fornitura sul territorio, e il lotto 18, relativo al centro-nord e riservato alle amministrazioni escluse dalle convenzioni dei propri lotti di competenza.



La convenzione sarà attivata, per gli enti che ne faranno richiesta, dalla fine di gennaio 2027 per quattro lotti, dalla metà di febbraio per un lotto e dall'inizio di marzo per gli ultimi due. Le singole forniture potranno durare 12 o 24 mesi.



"L'aggiudicazione di sette lotti in questa nuova gara consolida il nostro percorso di crescita e conferma il ruolo di A2A come player energetico nazionale", ha dichiarato Andrea Cavallini, amministratore delegato di A2A Energia, sottolineando che si tratta del nono anno consecutivo in cui il gruppo partecipa con successo al bando Consip. "Con un volume potenziale di 5 TWh di energia all'anno, di cui fino al 75% green, continuiamo a supportare il percorso di decarbonizzazione e transizione energetica del Paese".

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