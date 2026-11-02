A2A, buyback da 2,49 milioni di euro nell'ultima settimana di ottobre

(Teleborsa) - A2A ha comunicato di aver acquistato, tra il 26 e il 30 ottobre 2026, complessivamente 1.027.500 azioni proprie al prezzo medio unitario di 2,4237 euro, per un controvalore pari a 2.490.351,75 euro.



Gli acquisti sono stati effettuati nell'ambito del programma di buyback avviato il 5 ottobre 2026, in esecuzione dell'autorizzazione dell'Assemblea dei Soci del 28 aprile 2026.



A seguito delle operazioni, considerando le azioni già in portafoglio, A2A detiene complessivamente 6.546.572 azioni proprie, pari allo 0,2090% del capitale sociale.

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