(Teleborsa) - Chiusura del 26 novembre
Prepotente rialzo per il petrolio quotato all'ICE di Londra, che archivia la sessione con una salita bruciante del 3,75% sui valori precedenti.
Il quadro di medio periodo del greggio ribadisce l'andamento negativo della curva. Nel breve periodo, invece, si intravede la possibilità di un timido spunto rialzista che incontra la prima area di resistenza a 98,7. Primo supporto individuato a 90,31. La presenza di eventuali spunti positivi propendono per un movimento verso l'alto con target 107,09.
Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)