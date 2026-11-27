(Teleborsa) - Chiusura del 26 novembre

Sostanzialmente appiattita sui valori precedenti la seduta del cross Euro / Dollaro USA, che in chiusura evidenzia un -0,05%.

Lo scenario di medio periodo è sempre connotato negativamente, mentre la struttura di breve periodo mostra qualche miglioramento, per la tenuta dell'area di supporto individuata a quota 1,0924. Il movimento positivo di breve è indicativo di una potenziale inversione del trend ribassista, con possibili tentativi di aggressione dei prezzi verso l'importante area di resistenza stimata a quota 1,1. E' concreta quindi la possibilità di una continuazione della fase rialzista verso quota 1,1076.

Le indicazioni non costituiscono invito al trading.(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)