Attese positive per Enagas
(Teleborsa) - Chiusura del 26 novembre
Seduta positiva per la società energetica spagnola, tra i componenti dell'Ibex 35, che avanza bene e porta a casa un +1,29%.
Operatività odierna:
Le azioni di Enagas, su questi prezzi fissati a 18,12 Euro, suscitano l'interesse del mercato e sono da mettere in portafoglio, con stop loss posto a quota 17,66 Euro, vista la possibilità di profitto da manifestarsi verosimilmente nel breve periodo.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
```