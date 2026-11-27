Attese positive per Enagas

(Teleborsa) - Chiusura del 26 novembre

Seduta positiva per la società energetica spagnola , tra i componenti dell' Ibex 35 , che avanza bene e porta a casa un +1,29%.





Operatività odierna:

Le azioni di Enagas , su questi prezzi fissati a 18,12 Euro, suscitano l'interesse del mercato e sono da mettere in portafoglio, con stop loss posto a quota 17,66 Euro, vista la possibilità di profitto da manifestarsi verosimilmente nel breve periodo.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)

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