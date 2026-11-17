Madrid: giornata depressa per Enagas
(Teleborsa) - Ribasso composto e controllato per la società energetica spagnola, che presenta una flessione dell'1,82% sui valori precedenti.
L'andamento di Enagas nella settimana, rispetto all'Ibex 35, rileva una minore forza relativa del titolo, che potrebbe diventare preda dei venditori pronti ad approfittare di potenziali debolezze.
La tendenza di breve dell'utility spagnola è in rafforzamento con area di resistenza vista a 18,06 Euro, mentre il supporto più immediato si intravede a 17,7. Attesa una continuazione della tendenza al rialzo verso quota 18,42.
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(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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