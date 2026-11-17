Madrid: giornata depressa per Enagas

(Teleborsa) - Ribasso composto e controllato per la società energetica spagnola , che presenta una flessione dell'1,82% sui valori precedenti.



L'andamento di Enagas nella settimana, rispetto all' Ibex 35 , rileva una minore forza relativa del titolo, che potrebbe diventare preda dei venditori pronti ad approfittare di potenziali debolezze.





La tendenza di breve dell' utility spagnola è in rafforzamento con area di resistenza vista a 18,06 Euro, mentre il supporto più immediato si intravede a 17,7. Attesa una continuazione della tendenza al rialzo verso quota 18,42.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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