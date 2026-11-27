Enel, con Simest oltre 130 finanziamenti e 100 milioni per la filiera energetica

La partnership avviata a luglio 2025 ha coinvolto più di 130 aziende

(Teleborsa) - Oltre 130 richieste di finanziamento per un valore complessivo di 100 milioni di euro, di cui 17,5 milioni già erogati. Sono i risultati del Protocollo d’intesa siglato a luglio 2025 tra SIMEST, la società del Gruppo CDP per l’internazionalizzazione delle imprese italiane, ed Enel .



I numeri confermano l'efficacia di una collaborazione che trasforma le esigenze di sviluppo delle imprese in concrete opportunità di investimento e crescita, in Italia e sui mercati internazionali: 131 imprese coinvolte - tutte con fatturato sotto i 250 milioni di euro - di cui 28 grandi imprese e Mid Cap, 100 PMI e 3 microimprese.



L’iniziativa - si legge in una nota - presenta inoltre una significativa dimensione territoriale, con imprese diffuse capillarmente in numerose regioni italiane, con una particolare presenza in Lombardia (53), Lazio (16), Emilia-Romagna e Veneto (14 ciascuna) e Toscana (9).



L’intesa si inserisce nel programma "Filiere d’impatto", attraverso il quale SIMEST, sulla base degli indirizzi strategici del Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale, sostiene la crescita e la competitività, anche in Italia, delle imprese appartenenti alle filiere dei campioni nazionali, tra cui Enel, con soluzioni finanziarie integrate per la filiera. Solo nel 2026, le imprese dell’indotto Enel hanno presentato 81 richieste di finanziamento per un valore complessivo richiesto di oltre 65 milioni di euro.



La collaborazione si integra poi con il Programma di Sviluppo Fornitori di Enel, denominato Enel Oltre, che punta a rafforzare la competitività del proprio ecosistema industriale promuovendo la crescita delle imprese partner e valorizzandone il contributo in termini di innovazione, qualità, efficienza economica, sostenibilità e impatto sociale.

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