Eni e Acea, accordo per monitoraggio infrastrutture idriche con la tecnologia e-vpms

(Teleborsa) - Eni , attraverso la controllata Enivibes, e Acea , attraverso la controllata a.Quantum, hanno sottoscritto un accordo per la distribuzione nel settore idrico della tecnologia e-vpms (Eni Vibroacoustic Pipeline Monitoring System), il sistema proprietario Enivibes sviluppato per il monitoraggio in tempo reale dell'integrità delle condotte attraverso l’analisi delle onde vibroacustiche.



L'intesa - si legge in una nota - è finalizzata ad estendere l'applicazione di e-vpms, oggi utilizzata principalmente per il monitoraggio di reti per il trasporto di idrocarburi, alle infrastrutture idriche.



Attraverso l'accordo, questa tecnologia entrerà a far parte del portafoglio di soluzioni di a.Quantum per il monitoraggio delle infrastrutture idriche, nuove ed esistenti, ampliandone le capacità di analisi e monitoraggio.



L'integrazione della tecnologia consentirà di mettere a disposizione dei gestori e operatori di acquedotti informazioni tempestive e affidabili a supporto di interventi rapidi e mirati, contribuendo a migliorare l'affidabilità delle reti e a una gestione efficiente e sostenibile della risorsa idrica.













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