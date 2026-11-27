Euronext Derivatives Milan, Market Wizards nuovo aderente

(Teleborsa) - Borsa Italiana ha comunicato che, a partire dall'1 dicembre 2026, è disposto l'avvio dell'operatività sul mercato Euronext Derivatives Milan dell'operatore Market Wizards.



Fondata nel 1999, Market Wizards opera nel proprietary trading, nel market making, nell'high-frequency trading e nello sviluppo di infrastrutture per il trading elettronico, esclusivamente per conto proprio. Dalla sua avanzata operativa ad Amsterdam, Market Wizards fornisce ai propri partner di trading accesso ai mercati, infrastrutture a bassa latenza, tecnologie all'avanguardia e connettività diretta con le borse valori.





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