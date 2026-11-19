Intred, via libera Consob al prospetto per il passaggio su Euronext Milan

(Teleborsa) - La Consob ha autorizzato il 18 novembre, con protocollo 0116797/26, la pubblicazione del prospetto informativo relativo all'ammissione alle negoziazioni su Euronext Milan delle azioni di Intred, operatore di telecomunicazioni quotato dal luglio 2018 su Euronext Growth Milan (ITD.MI). L'approvazione segue il provvedimento n. 9152 con cui Borsa Italiana, il 16 novembre, aveva disposto l'ammissione a quotazione delle azioni (Isin IT0005337818).



L'inizio delle negoziazioni su Euronext Milan e la contestuale esclusione da Euronext Growth Milan saranno stabiliti da Borsa Italiana con apposito avviso. Il prospetto è stato depositato oggi presso la Consob.

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