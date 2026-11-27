(Teleborsa) - Andamento positivo per le borse europee guidate da Milano.
A trainare gli acquisti è il settore tecnologico
sebbene gli investitori restino cauti dopo la prolungata incertezza che ha accompagnato il boom dell'intelligenza artificiale. Persistono infatti ancora i dubbi se gli ingenti investimenti in questa tecnologia saranno in grado di generare rendimenti sufficienti nel medio-lungo termine.
Parallelamente, il petrolio
si prepara a registrare il primo rialzo settimanale del mese
, a seguito dei timori che gli attacchi alle infrastrutture energetiche e alle petroliere in Medio Oriente possano interrompere le esportazioni a causa dell'escalation delle tensioni. Cresce intanto l'attesa per il meeting dell'Opec+
di domenica 29 novembre nel quale verrà delineata la strategia per l'offerta del 2027.
I dati macro
Attesa in frenata l'inflazione in Francia
a novembre. Secondo la stima preliminare
diffusa dall'Istituto Statistico Nazionale Francese (INSEE), i prezzi al consumo sono indicati su base mensile al -0,7%
, rispetto al +0,4% del mese precedente e contro il -0,2% delle attese degli analisti. Su base annua
si stima un aumento del 2,9%
, dal +3,4% di ottobre e contro il +3,2% stimato dal consensus.
Sempre Oltralpe, frena la crescita
dell'economia francese nel 3° trimestre del 2026. Il dato definitivo del PIL
mostra infatti un decremento dello 0,2%
su base annuale, rispetto alla stima preliminare (-0,1%) e al trimestre precedente (+0,5%). Su base trimestrale
, il PIL francese mostra una variazione negativa dello 0,2% contro il -0,1% indicato nella prima lettura e rispetto alla variazione nulla del trimestre precedente.
Forex, materie prime e tassi
L'Euro / dollaro USA
continua la seduta sui livelli della vigilia, riportando una variazione pari a +0,02%. Forte rialzo per l'oro
, che segna un guadagno del 2,67%. Giornata di forti guadagni per il petrolio (Light Sweet Crude Oil), in rialzo dell'1,54%.
Lieve calo dello spread
, che scende a +105 punti base, mentre il rendimento del BTP a 10 anni si attesta al 4,34%.
Gli indici Tra i listini europei
andamento positivo per Francoforte
, che avanza di un discreto +0,83%, ben comprata Londra
, che segna un forte rialzo dello 0,80%, e poco mosso Parigi
, che mostra un +0,13%.
A Milano, scambia in deciso rialzo il FTSE MIB
(+1,51%), che raggiunge i 49.091 punti; sulla stessa linea, il FTSE Italia All-Share
continua la giornata in aumento dell'1,49%.
Positivo il FTSE Italia Mid Cap
(+0,93%); sulla stessa linea, in denaro il FTSE Italia Star
(+0,92%).
I migliori e i peggiori a Piazza Affari
Tra le migliori azioni italiane
a grande capitalizzazione, decolla Technoprobe
, con un importante progresso del 4,13%. Fincantieri
avanza del 3,76%.
Si muove in territorio positivo STMicroelectronics
, mostrando un incremento del 3,47%.
Denaro su Unicredit
, che registra un rialzo del 3,36%.
I più forti ribassi, invece, si verificano su Inwit
, che continua la seduta con -0,95%.
Al Top tra le azioni italiane a media capitalizzazione
, LU-VE Group
(+2,55%), Webuild
(+2,47%), Danieli
(+2,46%) e Maire
(+2,44%).
I più forti ribassi, invece, si verificano su Rai Way
, che continua la seduta con -1,04%.
Sostanzialmente debole BFF Bank
, che registra una flessione dello 0,89%.
Si muove sotto la parità Philogen
, evidenziando un decremento dello 0,68%.