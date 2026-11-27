Eventi e scadenze del 27 novembre 2026

I principali eventi economici societari e istituzionali in corso: risultati di periodo, annunci, conferenze, regolamenti

(Teleborsa) -

Venerdì 27/11/2026

Appuntamenti:

Assemblea annuale ANCI - Cara Italia - Verona, Veronafiere - 43ª edizione, organizzata da ANCI e ANCIComunicare e dedicata agli 80 anni della Repubblica, con l'apertura il 25 novembre alla presenza del Presidente della Repubblica. Il confronto sarà dedicato a casa e pubblica amministrazione, energia e clima, sicurezza urbana e al Rapporto "Le leve per la crescita". Tra gli interventi, il Presidente dell'ANCI Gaetano Manfredi, l'AD di CDP Dario Scannapieco, il Presidente e AD di Enel Italia Francesca Gostinelli, l'AD di A2A Renato Mazzoncini, l'AD di Edison Nicola Monti, l'AD di Acea Fabrizio Palermo e l'AD e DG del Gruppo FS Gianpiero Strisciuglio. Presenti i Ministri Salvini, Tajani, Piantedosi, Urso, Calderone, Zangrillo, Mazzi, Locatelli, Schillaci, Lollobrigida, Pichetto Fratin e Foti (da mercoledì 25/11/2026 a venerdì 27/11/2026)

Attività di Governo - Giorgia Meloni - Bruxelles - Il Presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, partecipa alla riunione straordinaria del Consiglio europeo (da giovedì 26/11/2026 a venerdì 27/11/2026)

Consiglio europeo straordinario - Bruxelles - I leader dell'UE si riuniranno a Bruxelles per un Consiglio europeo straordinario incentrato sul prossimo quadro finanziario pluriennale e sui finanziamenti all'Ucraina per il 2027. È previsto anche un Vertice euro, in formato inclusivo (da giovedì 26/11/2026 a venerdì 27/11/2026)

Rating sovrano - Francia e Ungheria - S&P pubblica la revisione del merito di credito

Finance Day Italia 2026 - Milano, Palazzo Turati - Giornata della finanza per le imprese organizzata da Innexta con Unioncamere e la Camera di commercio di Milano Monza Brianza Lodi, con la presentazione del 9° Quaderno di ricerca sulla Finanza Complementare per le PMI in Italia. Il confronto sarà dedicato alle fonti di finanziamento per le PMI, alla finanza sostenibile e all'accesso al credito, al sistema delle garanzie e dei Confidi e alla prevenzione delle crisi d'impresa. Tra gli interventi, il Presidente di Innexta Paolo Ferrè, l'Assessore allo Sviluppo Economico di Regione Lombardia Guido Guidesi, il Presidente di Banca Aidexa Roberto Nicastro e l'AD di Azimut Corporate Finance Antonio Chicca

09:00 - Stati Generali dell'Export - Roma, Palazzo Wedekind - 9ª edizione dell'appuntamento promosso dal Forum Italiano dell'Export, fondato e presieduto da Lorenzo Zurino. Il confronto sarà dedicato alla competitività del Made in Italy, alle nuove geografie dell'export e al ruolo della diplomazia economica. Tra gli interventi, Francesco Paolo Sisto (Viceministro della Giustizia), Massimo Dell'Utri (Sottosegretario agli Affari Esteri e alla Cooperazione Internazionale), Maurizio Gasparri (Presidente della Commissione Affari esteri e difesa del Senato), Andrea Benetton (Presidente di Maccarese e Cirio Agricola), Angelo Mastrolia (Presidente Esecutivo di NewPrinces Group), Leonardo Maria Del Vecchio (Presidente Esecutivo di LMDV Capital, da confermare) e Alfonso Dolce (Presidente e AD di Dolce&Gabbana, da confermare)

10:00 - BCE - Risultati dell'Indagine sulle Aspettative dei Consumatori della BCE - Ottobre 2026

11:00 - ADR, ESA e ASI - Lo spazio atterra a Fiumicino - Fiumicino (RM), Aeroporto Leonardo da Vinci, Terminal 1 - Inaugurazione di una nuova installazione interattiva dedicata all'esplorazione spaziale, realizzata da Aeroporti di Roma con l'Agenzia Spaziale Europea (ESA) e l'Agenzia Spaziale Italiana (ASI) in occasione della nomina di Roma a Capitale Europea dello Spazio. Tra gli interventi, Luca Parmitano (Astronauta ESA), Carlo Mearelli (Commissario Straordinario ENAC), Marco Troncone (AD di Aeroporti di Roma), Mario Cospito (Commissario Straordinario ASI) e Simonetta Cheli (Direttrice dei Programmi di Osservazione della Terra dell'ESA)

11:00 - LUISS - Inaugurazione dell'Anno Accademico 2026-2027 - Roma, Campus LUISS di Viale Pola - Cerimonia dedicata al ruolo di università, imprese e istituzioni nel ridisegnare la formazione nell'era dell'IA. Intervengono il Rettore, Paolo Boccardelli, Deniz Lefkeli, docente LUISS, con la prolusione "Being Human in the Age of AI", l'ospite d'onore Andrea Pignataro (Fondatore e CEO di ION Group), con un intervento su "L'architettura dell'università in un mondo esponenziale", e il Presidente, Giorgio Fossa

17:00 - Attività istituzionali - Presidente della Repubblica - Napoli - Il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, sarà presente al 37° Congresso dell'Associazione Nazionale Magistrati

17:00 - Premio EY L'Imprenditore dell'Anno - Milano, Palazzo Mezzanotte - Presentazione ai media dei vincitori della 29ª edizione del premio promosso da EY e dedicato agli imprenditori che hanno contribuito allo sviluppo economico e sociale del Paese, con un media brief e la possibilità di interviste ai premiati

Borsa:

Stati Uniti - Chiusura anticipata della Borsa di New York

Titoli di Stato:

Tesoro - Asta medio-lungo; Regolamento BTP Short - BTP€i





(Foto: a_korn - stock.adobe.com (ex Fotolia))

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