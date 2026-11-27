Francoforte: ingrana la marcia DEUTZ
(Teleborsa) - Brillante rialzo per il costruttore di motori, che lievita in modo prepotente, con un guadagno del 3,81%.
A livello comparativo su base settimanale, il trend di DEUTZ evidenzia un andamento più marcato rispetto alla trendline del MDAX. Ciò dimostra la maggiore propensione all'acquisto da parte degli investitori verso il fornitore di sistemi di propulsione rispetto all'indice.
Lo scenario di medio periodo è sempre connotato negativamente, mentre la struttura di breve periodo mostra qualche miglioramento, per la tenuta dell'area di supporto individuata a quota 8,233 Euro. Il movimento positivo di breve è indicativo di una potenziale inversione del trend ribassista, con possibili tentativi di aggressione dei prezzi verso l'importante area di resistenza stimata a quota 8,358. E' concreta quindi la possibilità di una continuazione della fase rialzista verso quota 8,483.
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(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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