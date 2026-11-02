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Francoforte: scambi in positivo per DEUTZ

Migliori e peggiori, In breve
Francoforte: scambi in positivo per DEUTZ
Rialzo marcato per il costruttore di motori, che tratta in utile del 2,70% sui valori precedenti.
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