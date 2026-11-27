Invito all'acquisto per AUMOVIO

(Teleborsa) - Chiusura del 26 novembre

Ottima performance per la società tedesca di tecnologia automobilistica , tra i titoli dell'indice MDAX , che ha chiuso in rialzo del 5,92%.





Operatività odierna:

Dal punto di vista operativo, il titolo ha implicazioni di acquisto al prezzo attuale individuato a 30,4 Euro, con stop loss calcolato a quota 27,55 Euro, con buone probabilità che si concretizzi un profitto nel breve periodo.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)

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