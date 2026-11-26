Francoforte: accelera AUMOVIO
(Teleborsa) - Seduta decisamente positiva per la società tedesca di tecnologia automobilistica, che tratta in rialzo del 4,36%.
A livello comparativo su base settimanale, il trend di AUMOVIO evidenzia un andamento più marcato rispetto alla trendline del MDAX. Ciò dimostra la maggiore propensione all'acquisto da parte degli investitori verso il fornitore di componenti e software per auto rispetto all'indice.
Il quadro tecnico di AUMOVIO suggerisce un'estensione della linea ribassista verso il pavimento a 29,43 Euro con tetto rappresentato dall'area 30,28. Le previsioni sono per un prolungamento della fase negativa al test di nuovi minimi individuati a quota 28,92.
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(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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