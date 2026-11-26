Francoforte: accelera AUMOVIO

(Teleborsa) - Seduta decisamente positiva per la società tedesca di tecnologia automobilistica , che tratta in rialzo del 4,36%.



A livello comparativo su base settimanale, il trend di AUMOVIO evidenzia un andamento più marcato rispetto alla trendline del MDAX . Ciò dimostra la maggiore propensione all'acquisto da parte degli investitori verso il fornitore di componenti e software per auto rispetto all'indice.





Il quadro tecnico di AUMOVIO suggerisce un'estensione della linea ribassista verso il pavimento a 29,43 Euro con tetto rappresentato dall'area 30,28. Le previsioni sono per un prolungamento della fase negativa al test di nuovi minimi individuati a quota 28,92.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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