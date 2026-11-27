INWIT debole in Borsa con downgrade di Exane. Con Fastweb e TIM trattative interlocutorie

(Teleborsa) - Seduta in calo per INWIT , la società delle torri di telecomunicazione, che a metà giornata si muove poco sotto la parità dopo essere scesa fino a 7,265 euro nelle prime contrattazioni, rispetto ai 7,36 euro della chiusura di ieri. Sul titolo pesa la decisione di Exane BNP Paribas, che ha tagliato il rating a "underperform" da "neutral".



Il mercato guarda intanto al dossier dei contratti con i due anchor tenant. Le novità emerse ieri descrivono un quadro ancora interlocutorio: le parti hanno ripreso a parlarsi, ma non ci sono intese all'orizzonte. Secondo quanto riportato da MF, Fastweb+Vodafone (gruppo Swisscom ) avrebbe inviato a INWIT una lettera con una proposta di revisione delle condizioni economiche del Master Service Agreement (MSA). La richiesta sarebbe di uno sconto di circa 90 milioni di euro annui, di poco inferiore ai 100 milioni di cui si era parlato a marzo. Per INWIT la proposta resta inaccettabile, anche se la società rimane aperta al dialogo. Una possibile base di trattativa potrebbe collocarsi intorno ai 50 milioni di sconto per operatore.



Sul fronte legale, il Tribunale di Milano avrebbe respinto la richiesta di INWIT di depositare ulteriori elementi a sostegno della propria tesi, ritenendo di avere già le informazioni necessarie per decidere. I giudici avrebbero fissato all'8 giugno 2027 il termine per la sentenza di merito di primo grado. Secondo il quotidiano, questa data potrebbe diventare la scadenza di fatto per un accordo, perché una decisione sfavorevole ridurrebbe in modo significativo i margini negoziali della parte soccombente.



Anche sul versante TIM , che ha notificato la disdetta del proprio MSA a partire dal 2030, l'incontro di conciliazione con INWIT tenuto ieri presso AGCOM è stato interlocutorio. L'amministratore delegato di TIM ha comunque ribadito di recente l'apertura al negoziato.



La linea ufficiale della towerco resta quella espressa nel comunicato del 5 novembre, diffuso in risposta alle dichiarazioni di Swisscom in occasione dei conti del terzo trimestre. In quella sede INWIT ha precisato che la cessazione anticipata dell'MSA con Fastweb+Vodafone a marzo 2028 non è un fatto certo né condiviso, perché la disdetta comunicata unilateralmente dall'operatore è oggetto di un giudizio ancora pendente, avviato dalla stessa Fastweb+Vodafone. La società ha ricordato che l'MSA prevede, in caso di disdetta, un piano di riconsegna dei siti di durata non inferiore a tre anni, da concordare tra le parti. Fastweb+Vodafone sarebbe quindi tenuta a restituire i siti nella loro unitarietà, secondo la logica "all-or-nothing", entro il 31 marzo 2031, senza poter decidere da sola tempi e modalità né trasformare la riconsegna in una migrazione frammentaria e di durata indeterminata.



Equita ritiene che, nonostante le indiscrezioni indichino una ripresa del dialogo con Fastweb, le posizioni delle parti restino ancora "significativamente distanti". Secondo gli analisti, le richieste degli anchor tenant restano elevate: TIM, dopo i risultati del terzo trimestre 2026, avrebbe riproposto l'offerta iniziale, pari a circa 70 milioni di sconto secondo fonti di stampa. INWIT continua invece a proporre soluzioni condivise, tra cui un tetto all'indicizzazione all'inflazione e l'apertura delle torri a operatori mobili terzi, con l'obiettivo di preservare il valore attuale netto dei contratti.



Più costruttiva la lettura di Mediobanca . Secondo il broker, la scadenza legale potrebbe accelerare un accordo negoziato, e "qualcosa si sta muovendo, molto lentamente, nella giusta direzione". Un'intesa potrebbe combinare costi più bassi per sito con un piano condiviso di densificazione della rete. Gli analisti sottolineano che un accordo con uno dei tenant potrebbe diventare il riferimento per la trattativa con l'altro, il che renderebbe il contenzioso con Fastweb+Vodafone un precedente potenzialmente decisivo. Dal punto di vista industriale, Mediobanca fatica a individuare un'alternativa credibile per gli operatori al mantenimento del rapporto con INWIT. Il broker ricorda che il portafoglio di circa 26 mila siti garantisce una copertura nazionale senza pari, è protetto dalla clausola "all-or-nothing" e ha un'indicizzazione all'inflazione senza tetto.

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