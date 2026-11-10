INWIT, risultati 9 mesi in linea con la guidance ma pesa incertezza sul fronte degli MSA

Confermati gli obiettivi 2026 e l'outlook di medio termine

(Teleborsa) - INWIT , società quotata su Euronext Milan e attiva nel settore delle infrastrutture per le telecomunicazioni elettroniche, ha chiuso il terzo trimestre 2026 con ricavi di 268,6 milioni di euro, in lieve calo dello 0,9% rispetto ai 271,1 milioni dello stesso periodo del 2025. Sul dato pesano un contesto di mercato sfidante e l'incertezza sui contratti MSA con i principali clienti.



L'EBITDA scende del 2,2% a 241,9 milioni, con un margine del 90,1%. L'EBITDAaL, il principale margine operativo della società, cala del 2,8% a 192,3 milioni, con un margine del 71,6% (-1,4 punti percentuali). L'utile netto si attesta a 81,3 milioni (-11,8%), anche per effetto di maggiori oneri finanziari. Il Recurring Free Cash Flow sale invece del 9,6% a 186,0 milioni.



Gli investimenti scendono del 30,6% a 40,9 milioni. INWIT attribuisce il calo alle tensioni con gli anchor tenant sugli MSA e al completamento del Piano 5G del PNRR. Il debito netto è pari a 5.314,2 milioni, in calo del 2,5% rispetto a giugno, e la leva finanziaria scende a 5,5x dal 5,7x del secondo trimestre.



Nei nove mesi, i ricavi ammontano a 799,6 milioni (-0,8%), l'EBITDAaL a 573,1 milioni (-2,6%) e l'utile netto a 241,5 milioni (-12,7%).



Sul contenzioso MSA, la società ricorda che Fastweb e TIM hanno notificato a marzo il mancato rinnovo dei contratti, che secondo INWIT restano validi fino al 2038. A ottobre il Tribunale di Milano ha respinto in sede cautelare sia il reclamo nella causa con Fastweb sia la domanda nella controversia con TIM, ritenendo che non vi fosse urgenza. Con TIM la negoziazione assistita si è chiusa senza accordo il 15 ottobre. L'AGCOM ha convocato le parti per il 26 novembre nell'ambito di un percorso conciliativo.



INWIT ha confermato la guidance 2026: ricavi tra 1.050 e 1.090 milioni, Recurring Free Cash Flow tra 550 e 590 milioni e dividendo per azione di almeno 0,55 euro. Confermato anche l'outlook di medio termine, che prevede ricavi in crescita “low single digit” e capex annui per circa 200 milioni.



"Prevediamo il ritorno alla crescita nel 2027, nonostante la perdurante fase di incertezza sul fronte degli MSA", ha commentato il direttore generale Diego Galli.

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