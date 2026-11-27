INWIT recupera nel pomeriggio e chiude in rialzo nonostante il downgrade di Exane

(Teleborsa) - Seduta in recupero per INWIT , che dopo una mattinata debole ha chiuso in rialzo dello 0,54% a 7,40 euro. Il titolo era sceso fino al minimo di 7,265 euro poco dopo l'apertura, per poi risalire nel corso del pomeriggio e toccare il massimo di giornata a 7,425 euro poco prima della chiusura. Il controvalore scambiato è stato di circa 10,7 milioni di euro, leggermente sopra la media. La performance resta comunque inferiore a quella del FTSE MIB, salito di quasi il 2%.



In apertura sul titolo aveva pesato il taglio del rating da parte di Exane BNP Paribas, che è passata a "underperform" da "neutral". Il mercato continua a guardare alle trattative con gli anchor tenant, ancora in una fase interlocutoria. Secondo MF, Fastweb+Vodafone avrebbe chiesto uno sconto di circa 90 milioni di euro annui sul Master Service Agreement, una proposta che INWIT considera inaccettabile pur restando aperta al dialogo. Il Tribunale di Milano avrebbe fissato all'8 giugno 2027 il termine per la sentenza di primo grado, una data che potrebbe diventare la scadenza di fatto per un accordo. Anche l'incontro di conciliazione con TIM presso AGCOM si è chiuso senza intese.

Condividi

```