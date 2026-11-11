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Giornata positiva per l'indice del settore telecomunicazioni (+2,07%), positiva la giornata per Inwit

Finanza, Indici settoriali
Giornata positiva per l'indice del settore telecomunicazioni (+2,07%), positiva la giornata per Inwit
(Teleborsa) - Balza il comparto telecomunicazioni in Italia a sorpresa, mentre mostra un andamento piatto l'indice dei giganti europei delle Telecomunicazioni.

Il FTSE Italia Telecommunications ha aperto a quota 12.449,2, con un'impennata del 2,07% rispetto alla chiusura precedente. Sui livelli di parità, invece, l'indice EURO STOXX Telecommunications che si ferma a quota 355, dopo aver esordito a 355.

Nel listino principale, bene Inwit, con un rialzo del 2,67%.

Seduta positiva per Telecom Italia, che avanza bene e porta a casa un +2,43%.

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