Londra: controllato progresso per il Polar Capital Technology Trust
(Teleborsa) - Allunga timidamente il passo il fondo d'investimento chiuso con sede nel Regno Unito, che tratta con un modesto progresso del 2,48%.
La tendenza ad una settimana del Polar Capital Technology Trust è più fiacca rispetto all'andamento del FTSE 100. Tale cedimento potrebbe innescare opportunità di vendita del titolo da parte del mercato.
Nuove evidenze tecniche classificano un peggioramento della situazione per Polar Capital Technology Trust, con potenziali discese fino all'area di supporto più immediata vista a quota 5,34 sterline. Improvvisi rafforzamenti scardinerebbero invece lo scenario suesposto con un innesco rialzista e target sulla resistenza più immediata individuata a 5,419. Le attese per la sessione successiva sono per una continuazione del ribasso fino all'importante supporto posizionato a quota 5,306.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
```