Londra: controllato progresso per il Polar Capital Technology Trust

(Teleborsa) - Allunga timidamente il passo il fondo d'investimento chiuso con sede nel Regno Unito , che tratta con un modesto progresso del 2,48%.



La tendenza ad una settimana del Polar Capital Technology Trust è più fiacca rispetto all'andamento del FTSE 100 . Tale cedimento potrebbe innescare opportunità di vendita del titolo da parte del mercato.





Nuove evidenze tecniche classificano un peggioramento della situazione per Polar Capital Technology Trust , con potenziali discese fino all'area di supporto più immediata vista a quota 5,34 sterline. Improvvisi rafforzamenti scardinerebbero invece lo scenario suesposto con un innesco rialzista e target sulla resistenza più immediata individuata a 5,419. Le attese per la sessione successiva sono per una continuazione del ribasso fino all'importante supporto posizionato a quota 5,306.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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