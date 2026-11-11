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Londra: moderato recupero per il Polar Capital Technology Trust

Migliori e peggiori, In breve
Londra: moderato recupero per il Polar Capital Technology Trust
Si muove in avanti il fondo d'investimento chiuso con sede nel Regno Unito, che sta portando a casa un modesto +3,08%.
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