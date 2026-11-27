Madrid: andamento sostenuto per Banco Santander
(Teleborsa) - Rialzo marcato per la banca spagnola, che tratta in utile del 2,88% sui valori precedenti.
Comparando l'andamento del titolo con l'Ibex 35, su base settimanale, si nota che Banco Santander mantiene forza relativa positiva in confronto con l'indice, dimostrando un maggior apprezzamento da parte degli investitori rispetto all'indice stesso (performance settimanale +1,73%, rispetto a +0,11% dell'indice azionario della Borsa di Madrid).
La situazione di medio periodo dell'istituto di credito spagnolo resta tendenzialmente ribassista. Tuttavia, esaminando il grafico a breve, sarebbe lecito iniziare a dubitare della possibilità della fase ribassista di estendere. E' atteso dunque un miglioramento verso l'alto della curva che incontra il primo ostacolo a 10,83 Euro. Supporto visto a quota 10,63. Ulteriori spunti rialzisti favoriscono un nuovo target stimato verosimilmente in area 11,02.
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(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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