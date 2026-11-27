Madrid: risultato positivo per Solaria
(Teleborsa) - Bene l'azienda leader nella produzione di energia solare fotovoltaica, con un rialzo dell'1,95%.
L'analisi del titolo eseguita su base settimanale mette in evidenza la trendline rialzista di Solaria più pronunciata rispetto all'andamento dell'Ibex 35. Ciò esprime la maggiore appetibilità verso il titolo da parte del mercato.
Lo scenario di medio periodo di Solaria ratifica la tendenza negativa della curva. Tuttavia l'analisi del grafico a breve evidenzia un allentamento della fase ribassista propedeutico ad un innalzamento verso la prima area di resistenza vista a 14,48 Euro. Supporto a 14,22. Eventuali elementi positivi sostengono il raggiungimento di un nuovo top visto in area 14,74.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
```