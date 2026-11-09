Madrid: risultato positivo per Solaria
(Teleborsa) - Seduta vivace oggi per l'azienda leader nella produzione di energia solare fotovoltaica, protagonista di un allungo verso l'alto, con un progresso del 3,34%.
A livello comparativo su base settimanale, il trend di Solaria evidenzia un andamento più marcato rispetto alla trendline dell'Ibex 35. Ciò dimostra la maggiore propensione all'acquisto da parte degli investitori verso Solaria rispetto all'indice.
L'esame di breve periodo di Solaria classifica un rafforzamento della fase rialzista con immediata resistenza vista a 16,99 Euro e primo supporto individuato a 16,18. Tecnicamente ci si attende un ulteriore spunto rialzista della curva verso nuovi top stimati in area 17,8.
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(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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