Madrid: risultato positivo per Solaria

(Teleborsa) - Seduta vivace oggi per l' azienda leader nella produzione di energia solare fotovoltaica , protagonista di un allungo verso l'alto, con un progresso del 3,34%.



A livello comparativo su base settimanale, il trend di Solaria evidenzia un andamento più marcato rispetto alla trendline dell' Ibex 35 . Ciò dimostra la maggiore propensione all'acquisto da parte degli investitori verso Solaria rispetto all'indice.





L'esame di breve periodo di Solaria classifica un rafforzamento della fase rialzista con immediata resistenza vista a 16,99 Euro e primo supporto individuato a 16,18. Tecnicamente ci si attende un ulteriore spunto rialzista della curva verso nuovi top stimati in area 17,8.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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