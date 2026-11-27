Metriks AI, ancora nessuna adesione all'OPS su TradeLab a una settimana dalla chiusura
(Teleborsa) - Nessuna azione portata finora in adesione all'offerta pubblica di scambio (OPS) volontaria totalitaria promossa da Metriks AI, società quotata su Euronext Growth Milan, sulle azioni ordinarie di TradeLab, anch'essa su EGM. Lo comunica la stessa offerente, precisando che anche nella settimana tra il 23 e il 27 novembre le adesioni sono state pari a zero. Dall'inizio del periodo di adesione, partito il 12 ottobre, la percentuale di azioni apportate resta quindi allo 0%.
Il periodo di adesione si chiuderà alle 17.30 del 4 dicembre 2026, salvo proroghe. Metriks AI riconoscerà agli aderenti 0,667 azioni ordinarie di nuova emissione per ogni azione TradeLab portata in adesione, con assegnazione prevista per l'11 dicembre. Alla data odierna l'offerente non detiene azioni TradeLab.
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