Metriks AI, OPS TradeLab e acquisizione Workgroup non costituiscono “reverse take over"

(Teleborsa) - Con riferimento all’OPS volontaria totalitaria sulle azioni di TradeLab promossa Metriks AI e alla sottoscrizione di un term sheet vincolante per l’acquisizione da parte di Metriks del 100% di Workgroup, l’Offerente rende noto che, come indicato nel Documento di Offerta, l’efficacia dell’Offerta è condizionata, inter alia, alla Condizione Approvazione Assembleare, ossia la circostanza che, entro il Giorno

di Borsa Aperta antecedente la Data di Pagamento, l’assemblea degli azionisti dell’Offerente approvi l’Offerta quale operazione di “reverse take over”.



Un “reverse take over” si verifica qualora l’emittente perfeziona una o più acquisizioni, nell’arco di 12 mesi, che determinano il superamento del 100% di uno qualunque degli indici di rilevanza o un cambiamento sostanziale nel business dell’emittente.



La Società, anche a seguito di interlocuzioni con Borsa Italiana, ha svolto taluni approfondimenti sull’aggregazione delle acquisizioni

perfezionate da Metriks nei 12 mesi precedenti la Data di Annuncio. A esito di tali approfondimenti, Metriks rende noto che le acquisizioni perfezionate nei 12 mesi precedenti la Data di Annuncio non devono essere aggregate all’Offerta e all’Acquisizione Workgroup, in quanto: (a) le acquisizioni sono state concluse con controparti diverse da quelle dell’Offerta e dell’Acquisizione Workgroup; (b) le acquisizioni non avevano a oggetto l’acquisto o la cessione di strumenti finanziari o di una o più partecipazioni di un business specifico;

e (c) le acquisizioni non hanno portato a un coinvolgimento rilevante in qualunque attività di business o in più attività che non formassero già parte delle attività principali della Società.



Pertanto, le uniche operazioni da aggregare nell’arco di 12 mesi sono l’Offerta e l’Acquisizione Workgroup, poiché Mare Group è controparte di entrambe le operazioni. Infatti, sulla base delle informazioni a disposizione di Metriks, Mare Group detiene il 95% di Workgroup e 1.220.000 Azioni TradeLab, corrispondenti al 22,39% di TradeLab e, pertanto, è destinataria dell’Offerta.



Metriks ha quindi ricalcolato gli indici di rilevanza di cui all’articolo 14 del Regolamento Emittenti EGM aggregando esclusivamente l’Offerta, limitatamente alla partecipazione di Mare Group, e l’Acquisizione Workgroup. Sulla base di tale aggregazione, nessuno degli indici di rilevanza supera la soglia prevista dall’articolo 14 del Regolamento Emittenti EGM.



Conseguentemente, l’Offerta e l’Acquisizione Workgroup, anche considerate congiuntamente, non costituiscono un “reverse take over” ai sensi dell’articolo 14 del Regolamento Emittenti EGM né dell’articolo 18.2 dello statuto della Società e, quindi, non trovando applicazione i relativi adempimenti, l’Offerta e l’Acquisizione Workgroup non saranno sottoposte all’approvazione dell’assemblea degli azionisti della Società.





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