(Teleborsa) - Donald Trump
e il segretario generale della Nato Mark Rutte
hanno concordato, nell'incontro a Mar-a-Lago, in Florida, di "continuare ad espandere la spesa per la difesa
e gli investimenti
nella nostra base industriale, sia negli Stati Uniti sia in tutti i Paesi Nato". Lo si legge in una dichiarazione congiunta diffusa dopo il faccia a faccia di mercoledì sera, definito "eccellente" nella residenza che il testo definisce "la Casa Bianca del Sud"
Il colloquio
, secondo i due, ha avuto "molto impatto", con la guerra tra Russia e Ucraina
e il conflitto in Iran
come temi principali, insieme ai "risultati da record" ottenuti ai vertici dell'Aia e di Ankara. I due hanno ribadito "l'importanza che la Russia
eviti qualsiasi azione che, intenzionalmente o involontariamente, estenda la guerra" e quella di una soluzione pacifica "il più rapidamente possibile".
Le parole di Trump e Rutte
"Con il segretario della Nato Mark Rutte abbiamo parlato di Iran, Groenlandia
ma soprattutto di Russia e Ucraina. Putin
vorrebbe vedere la fine della guerra", ha detto Trump, secondo quanto riporta Bloomberg. In un'intervista a Fox News, Rutte ha detto che Trump, "anche in occasione dell'incontro a Shenzhen", sta "mettendo alla prova Putin", rispondendo a una domanda sul fatto che il presidente americano abbia definito Putin un "amico". "Quando la guerra finirà, sia attraverso un accordo di pace
- il che sarebbe preferibile - sia, qualora ciò non fosse possibile, tramite un cessate il fuoco a lungo termine
, dobbiamo garantire che l'Ucraina disponga di garanzie di sicurezza
per il futuro", ha aggiunto. "Dobbiamo assicurarci che l'Ucraina abbia ciò di cui ha bisogno per continuare a combattere con altrettanto successo e per esercitare la massima pressione sui russi".
Il punto di vista europeo
Nel frattempo, Mosca ha respinto la richiesta di Ursula von der Leyen di una tregua energetica
. "La Russia
non deve nulla. La Russia deve tutelare i propri interessi nazionali", ha detto il portavoce del Cremlino Dmitry Peskov
, secondo cui per gli europei è ora "molto difficile rivendicare il ruolo di mediatori o partecipanti ai negoziati". Peskov ha ribadito l'invito a visitare Mosca, ma "stanno rispondendo, ma questo per ora non aggiunge chiarezza". Da Bruxelles la premier Giorgia Meloni ha affermato
che "la guerra non si deve e non si può allargare al Mediterraneo
", in riferimento agli attacchi ucraini in Libia, ed è favorevole a continuare ad aiutare Kiev: "Dobbiamo anche difendere la sicurezza dei nostri confini e dei nostri cittadini".(Foto: NATO)