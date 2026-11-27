Neodecortech, buyback di 20.500 azioni

(Teleborsa) - Neodecortech ha reso noto di aver acquistato, tra il 23 e il 27 novembre 2026, complessivamente 20.500 azioni proprie al prezzo medio ponderato di 4,3851 euro per azione, per un controvalore pari a 89.893,77 euro.



La società, attiva nella produzione di superfici decorative per pannelli nobilitati e flooring, ha inoltre precisato, a parziale rettifica di quanto comunicato il 20 novembre, che il 19 novembre 2026 sono state acquistate complessivamente 2.000 azioni.



Secondo quanto comunicato, l'azienda detiene ora 287.000 azioni proprie, pari al 2,019% del capitale sociale.







Per la creazione di questo contenuto, il Redattore si è avvalso dell'assistenza di strumenti basati sulla IA.

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