New York: accelera Everpure

(Teleborsa) - Grande giornata per il fornitore di soluzioni per la gestione dei dati , che sta mettendo a segno un rialzo del 5,63%.



La tendenza ad una settimana di Everpure è più fiacca rispetto all'andamento dell' S&P-500 . Tale cedimento potrebbe innescare opportunità di vendita del titolo da parte del mercato.





Lo scenario di breve periodo della società di archiviazione dati aziendale evidenzia un declino dei corsi verso area 97,96 USD con prima area di resistenza vista a 101,1. Le attese sono per un ampliamento della fase negativa verso il supporto visto a 95,9.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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