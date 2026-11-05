Milano
17:06
50.260
-1,51%
Nasdaq
17:06
26.773
-5,85%
Dow Jones
17:06
52.051
-2,45%
Londra
17:06
10.776
-0,49%
Francoforte
17:05
26.230
-0,79%
Giovedì 5 Novembre 2026, ore 17.22
Accedi a Teleborsa
Username
Password
Ricordami
Password dimenticata?
Non hai ancora un account?
Registrati
oppure accedi con
09
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P
Q
R
S
T
U
V
W
X
Y
Z
Notizie
Tutte le notizie
Italia
Europa
Mondo
Ambiente
Banche
Economia
Finanza
Politica
Scienza e tecnologia
Assicurazioni
Energia
Lusso
Comunicati Corporate
Quotazioni
Tutti i mercati
Azioni Italia
ETF ETC/ETN
Obbligazioni
Fondi
Cambi e Valute
Materie Prime
Tassi
Futures e Derivati
Sedex
Warrant
Rating Agenzie
EuroTLX
Vorvel
Rubriche
Guide
Agenda
Eventi
Calendario Macro
Calendario Dividendi
Coefficienti di rettifica e Corporate Actions
Video
Tutti i Video
Analisi Tecnica
Report
Glossario
L'Azienda
Home Page
/
Notizie
/ New York: sell-off per Everpure
New York: sell-off per Everpure
Migliori e peggiori
,
In breve
05 novembre 2026 - 16.10
Seguici su
Google
Discover
Fonti Preferite
Ribasso per il
fornitore di soluzioni per la gestione dei dati
, che tratta in perdita del 12,24% sui valori precedenti.
Condividi
Leggi anche
New York: sell-off for Everpure
Everpure slips to bottom of New York market
Everpure scivola in fondo al mercato di New York
New York: sales prevail on Everpure
Titoli e Indici
Everpure
-17,53%
Altre notizie
Everpure Plunges in New York
New York: prevalgono le vendite su Everpure
Crolla a New York Everpure
New York: sell-off for Ciena
New York: Du Pont de Nemours Extends Gains
New York: buying spree on Bloom Energy
Guide
Delisting, cosa accade agli azionisti quando una società lascia la Borsa
Il delisting è la revoca delle azioni di una società dalle negoziazioni su una Borsa. Per l’azionista può significare ricevere denaro attraverso un’OPA, vedersi liquidare obbligatoriamente le azioni...
leggi tutto