New York: giornata depressa per TJX Companies

(Teleborsa) - Ribasso per il distributore al dettaglio di abbigliamento e articoli per la casa , che presenta una flessione del 2,25%.



Comparando l'andamento del titolo con l' S&P-500 , su base settimanale, si nota che TJX Companies mantiene forza relativa positiva in confronto con l'indice, dimostrando un maggior apprezzamento da parte degli investitori rispetto all'indice stesso (performance settimanale +2,44%, rispetto a +1,46% dell' indice del basket statunitense ).





Tecnicamente, TJX Companies è in una fase di rafforzamento con area di resistenza vista a 145,2 USD, mentre il supporto più immediato si intravede a 141,3. A livello operativo si prevede un proseguimento della seduta all'insegna del toro con resistenza vista a quota 149.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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